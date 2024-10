Ieri a Siliqua i carabinieri della locale Stazione insieme al personale del Nucleo Cinofili dei carabinieri di Cagliari, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, un ventottenne del luogo, disoccupato con precedenti denunce a carico

Il ragazzo a seguito di perquisizione personale e domiciliare era stato trovato in possesso di complessivi 72 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro probatorio penale, assunto in carico e verrà custodito in attesa di essere trasmesso al RIS di Cagliari per le analisi chimico tossicologiche previste, anche se di dubbi sulla natura della sostanza non ce ne possono essere.