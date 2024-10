“Attualmente abbiamo due casi positivi di cui uno in ospedale e uno seguito nel proprio domicilio. Un terzo caso risulta guarito”.

Lo sottolinea, in una nota, il Comune di Siliqua che prosegue: “Si ricorda che i casi positivi sono seguiti dall'Ats e dal medico di base e seguono scrupolosamente il protocollo. I parenti o chi è entrato in contatto con la persona positiva seguono le indicazioni dell'Ats e del medico di famiglia. Se incontrate parenti o vicini ai pazienti positivi significa che non hanno avuto contatti con questi ultimi”.