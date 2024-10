Il Corpo forestale di Iglesias ha scovato un allevamento abusivo di maiali nelle campagne di Siliqua, in località Isca su Casteddu. Il proprietario è stato sanzionato per una somma di 10mila euro.

Il bestiame (33 capi, tra scrofe, verri e lattonzoli) era confinato in ambienti precari, e privi dei requisiti minimi previsti per la biosicurezza e il benessere animale. Gli animali non erano registrati all'anagrafe zootecnica nazionale e non erano mai stati sottoposti ad accertamenti sanitari.

L'allevamento è stato sottoposto a vincolo sanitario. Il servizio veterinario effettuerà i prelievi per verificare l'eventuale presenza di peste suina e trichinella. "In caso di esito negativo - fanno sapere dalla Forestale - , se ricorreranno i requisiti igienico sanitari del sito, il proprietario potrà fare richiesta di regolarizzare l'allevamento".