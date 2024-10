L’uso della cosiddetta moneta elettronica è diventato ormai quotidiano, ma con l’aumento del suo utilizzo crescono di pari passo anche i tentativi di frodi telematiche.

E' quello che è successo ad una casalinga di Siligo, che ha avuto l’amara sorpresa di scoprire sull’estratto conto della sua carta prepagata somme addebbitate da siti per giocate online e scommesse sportive, per un ammanco totale di 600 euro.

I carabinieri della stazione di Siligo hano iniziato una serrata e complessa attività di indagine condotta quasi totalmente “on line”, che ha permesso di ricostruire il percorso del denaro, individuare un’utenza telefonica fissa situata nell’hinterland milanese e, con la collaborazione dei colleghi del luogo, identificare e denuncare all’autorità giudiziaria per frode telematica in concorso tre cittadini rumeni residenti nella zona.

Per evitare di essere vittime di truffe on line – ricordano i carabinieri -, è necessario fare attenzione ad alcune "semplici regole" che i clienti dei servizi online dell'operatore postale dovrebbero rispettare per la loro sicurezza: evitare di rispondere a email, lettere o telefonate che abbiano come oggetto la richiesta di dati personali e non fornire assolutamente i propri dati di accesso (username, password, codici di accesso, pin) sono le principali.