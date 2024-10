Sono risultati negativi i tamponi effettuati, nei giorni scorsi, dai medici dell'esercito al personale e agli ospiti della casa di riposo "Corda-Ladu" di Siligo.

Felice il Sindaco Mario Sassu: "Non so esprimere la mia felicità per questa bella notizia su una situazione che, è inutile negarlo, teneva in ansia la nostra comunità , ma grazie al buon senso e alle misure di protezione messe in atto dalla gestione "Il Girasole" e dal responsabile Gianni Cannas abbiamo mantenuto in sicurezza la struttura è il nostro paese. Al momento Soligo si conferma tra i pochi paesi senza positivi".