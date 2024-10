Da qualche giorno in piazza Pertini a Siligo, è presente un defibrillatore semiautomatico dae adulti/pediatrico di ultima generazione.

L’apparecchio, voluto fortemente dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Mario Sassu, grazie anche alla disponibilità del Banco di Sardegna, abbiamo installato a Siligo in Piazza Pertini, è stato posizionato all’interno di una teca climatizzata e videosorvegliata dalle telecamere della Banca.

Come specificato dal primo cittadino, l’apparecchio “Ha lo scopo di porre a disposizione in caso di emergenza H24, un importante strumento per la sicurezza dei silighesi”.

Il Comune di Siligo sta anche attivando uno stage gratuito con abilitazione BLSD di primo soccorso e all'uso del DAE. Per informazioni e adesioni è possibile rivolgersi direttamente in Comune.