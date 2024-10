Siligo si prepara per i festeggiamenti in onore di San Pietro Apostolo, patrono dei pastori. Il programma avrà inizio giovedì 28 giugno alle 18.00 con la messa vespertina nella parrocchia di Santa Vittoria con il panegirico che sarà tenuto da Don Andrea Stara, parroco di Ossi e l’animazione musicale curata dal coro “Tiaso” di Bessude.

Alle 19.00 partirà la processione per le vie di Siligo (Cossiga, Roma, Azuni, Leonardo da Vinci, Buonarrotti, Maria Ena e nuovamente via Cossiga) accompagnata dai cavalieri, dalle Associazioni e dal gruppo folk “Nostra Signora di Bubalis”. Al termine, i pastori offriranno la cena a base di pecora e gnocchetti tradizionali in piazza Cavour. Previsto un intrattenimento musicale.

Venerdì 29 alle 11.00 sarà celebrata la funzione liturgica cantata in suffragio dei pastori defunti seguita dalla benedizione delle campane per le greggi e dallo scambio della bandiera con il nuovo obriere.