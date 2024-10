Saranno undici i punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale convocato dal sindaco Mario Sassu per venerdì 29 dicembre presso la nuova sala consiliare in via Francesco Cossiga.

Tra i punti in programma, spiccano le approvazioni del bilancio di previsione di previsione finanziario, dei lavori pubblici e della nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione relativi agli anni 2018-2020, oltre che delle aliquote Tasi e Imu e del piano finanziario e tariffe Tari 2018.

In agenda anche la verifica della qualità, della quantità e determinazione dei prezzi di cessioni delle aree e dei fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e/o terziarie e il programma di affidamento di incarichi di collaborazione per l’anno 2018. come di consueto, la seduta sarà aperta dalla lettura e l’approvazione dei verbali della seduta precedente.