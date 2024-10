“Dateci una nuova fermata”. Era questo l’appello lanciato, lo scorso mese di giugno, dal Sindaco di Siligo, Mario Sassu all’Arst.

Un appello che l’Arst ha raccolto. Infatti, come si legge nella comunicazione dell’azienda, “Facendo seguito alle interlocuzioni, si informa che il Comune di Siligo ha comunicato la conclusione dei lavori relativi alla nuova fermata di via Cossiga 5 e della esistente in via Cossiga 54”.

A questo proposito, lunedì 23 settembre, il Comune (Ufficio di Polizia Locale) ha emesso un’ordinanza in cui viene rimarcato come “Il percorso di accesso al centro urbano e l’accesso alla fermata è stato realizzato come di seguito, in rapporto alle corse arst considerate “scolastiche”: Ingresso dalla Via Dante prosecuzione nella Via Antonio Gramsci nella quale è stato istituito il senso unico di marcia dalla intersezione con la Via Dante alla intersezione con la Traversa Gramsci, il divieto di sosta e fermata nel lato destro nella carreggiata di transito dei mezzi arst dalla intersezione con la Via Dante alla intersezione con la Traversa Gramsci dove è stata ulteriormente tracciata la carreggiata di transito dei Bus, dalla Traversa Gramsci i mezzi si immetteranno nella Via Francesco Cossiga ove dal civico 5 al civico 9 è stata realizzata la fermata del mezzi TPL-arst. Nel lato sx rispetto al senso di marcia della Via Gramsci, è stata istituita l'area di sosta per i veicoli che accedono alla pubblica Via, che consentirà il transito dei mezzi in spazi considerati sufficienti”.

Finalmente una buona notizia per gli studenti del piccolo centro del Meilogu. “La nuova fermata – fanno sapere dal Comune – che tiene conto delle preminenti esigenze di sicurezza degli studenti è stata concordata tra Sindaco di Siligo e Arst a seguito di apposita Ordinanza sindacale. Gli orari ufficiali di partenza e arrivo della linea 702 sono disponibili sul sito Internet della Compagnia Regionale di T.P.L.”. La nuova fermata è attiva da oggi.