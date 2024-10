Questo fine settimana, più precisamente sabato 23 e domenica 24 giugno, in molti paesi dell'isola si festeggerà San Giovanni. Non sarà da meno Siligo che, grazie alla Pro loco guidata da Angela Maria Pisoni in collaborazione con la Parrocchia di Santa Vittoria, ha predisposto il programma dei festeggiamenti per "Su Fogarone de Santu Giuanne".

Un rito molto antico, tra i più attesi dell'anno nel paese del Meilogu. In quest'occasione veniva acceso un falò che i ragazzi e le ragazze del posto "Saltavano" per diventare, per tutto l'arco della loro vita, "Compares" e "Comares". Una tradizione riscoperta nel 2000 dall'allora direttivo della Pro loco guidato da Franca Dore e proseguito anche con quelli successivi.

Il programma partirà sabato 23 giugno alle 17.30 con la recita dei Vespri solenni in onore di San Giovanni seguiti, alle 18.00, dalla celebrazione della Santa Messa. Alle 20.30, in località Binza Manna, gli organizzatori offriranno la cena per tutti. Alle 22.30, la Statua del Santo verrà traslata dalla Chiesa parrocchiale per la benedizione del fuoco. Subito dopo, spazio musicale con il karaoke. Domenica 24 alle 11.00, verrà officiata la messa cantata.