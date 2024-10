Ecco il video girato da un camionista che ritrae due banditi armati di mitra che bloccano la strada.

Secondo quanto appreso sono tre e non uno, come inizialmente si era saputo, i portavalori della Vigilpol rapinati questa mattina, intorno alle 8, sulla strada statale 131, all’altezza di Siligo, in provincia di Sassari.

Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, il primo furgone è stato bloccato da un autocompattatore, gli altri due da un'auto dei rapinatori che si sarebbero serviti anche di una grossa catena e di chiodi sulla strada.

I banditi hanno sparato contro le guardie giurate, colpendo una di loro a una gamba. Altre tre sono rimaste ferite, uno con contusioni alla testa, gli altri due vigilantes al torace in seguito a tamponamento.

