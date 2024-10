L’Assl di Oristano ha comunicato che a partire da lunedì 7 ottobre, la dottoressa Ornella Flore (medico di medicina generale titolare per l’ambito 1.3 del distretto di Oristano), aprirà l’ambulatorio a Silì, in via Adua, 51.

Questi gli orari: lunedì dalle 16.30 alle 17.30, martedì dalle 9.30 alle 10.30, mercoledì, dalle 9.00 alle 10.00, giovedì, dalle 16.30 alle 17.30 e venerdì, dalle 9.00 alle 10.00.