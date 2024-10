"C'è qualche regione che rischia di cambiare colore però aspetto che si pronunci la Cabina di regia. Se so quali saranno? Guardando i dati lo intuisco ma aspetto a dirlo per correttezza".

Queste le parole del sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite di 'Un Giorno da Pecora', a Rai Radio 1. E sul possibile cambiamento di colore della Sardegna: "Ha dei numeri in peggioramento però non so, aspetterei la Cabina di regia", ribadisce.

E alla domanda reiterata di Geppi Cucciari se "la Sardegna rimarrà bianca" ha storto la bocca e scosso la testa lasciando trasparire scarsa fiducia.