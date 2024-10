È la lettura la protagonista del festival letterario organizzato dall'Istituto comprensivo San Donato all'interno della rassegna “Maggio dei libri”.

Tra i tanti ospiti invitati dalla scuola per trasmettere ai giovani alunni e alunne la passione per i libri e il loro valore anche alcuni utenti con disabilità della Cooperativa sociale La Luna.

Un’esperienza, la loro, raccontata grazie al Silent Book. Gli autori di questa speciale opera d'arte hanno spiegato come si crea un libro che racconta una storia senza usare le parole, ma solo per immagini.

I ragazzi i ragazzi e le ragazze con disabilità, accompagnati dalle educatrici e coordinatrici del progetto, autori del libro “Spiaggia”, hanno illustrato ai bambini e alle bambine della 4° A del plesso di via Forlanini come sia nata l'idea e come abbia preso forma la storia.

Una mattinata fatta dio domande, curiosità, incontro, confronto, conoscenza reciproca. Uno spazio molto atteso è stato il laboratorio di gruppo “prato fiorito”, durante il quale Loretta Solinas e Stefano Sogos, docenti speciali per un giorno in rappresentanza di tutto il gruppo, hanno lavorato fianco a fianco con gli alunni e alunne per inventare insieme una tavola colorata.