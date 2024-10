Saranno tre i giorni dedicati al Carnevale 2019 a Silanus. Il via agli appuntamenti sabato 2 marzo alle 15.00 con il raduno dei carri allegorici e dei gruppi in maschera in piazza Carraghentu, con partenza fissata alle 15.30. Alle 20.00 zeppolata e balli in piazza. Previsto un punto di ristoro a cura del Comitato che alle 23.30, presso l’ex discoteca G.M. promuoverà dei balli in maschera.

Martedì 5 alle 15.00 nuovo raduno dei carri allegorici e dei gruppi in maschera in piazza Carraghentu. La partenza sarà sempre alle 15.30. Alle 20.00 saranno offerti la favata e le zeppole accompagnate dai balli in pizza. Sarà sempre presente il punto di ristoro a cura del Comitato.

Alle 21.00 il “Rogo di Zorzi”. La serata si concluderà alle 23.30, balli in maschera all’ex discoteca G.M. che, nella giornata di sabato 9, alla stessa ora, ospiterà la pentolaccia. I due appuntamenti sono organizzati dal Comitato di San Lorenzo 2019.