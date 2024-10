“Dal 31 dicembre andrà in pensione l’altro medico di Medicina Generale operante a Silanus. Si provveda quanto prima a nominarne un altro titolare per l’ambito di appartenenza dell’ente in intestazione e, qualora ciò non fosse possibile nell’immediato, di attivarsi già da ora per fare quanto necessario affinché il suo sostituto possa svolgere la propria attività in un locale idoneo e per lo stesso numero di giorni e ore”.

Era questo il contenuto della missiva che il Sindaco Gian Pietro Arca aveva indirizzato, lo scorso mese di novembre, all’Assessorato regionale alla Sanità, all’Ats Sardegna, all’Assl di Nuoro, alla dottoressa Silvia Cadeddu (Presidente della Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria Assl di Nuoro) e al dottor Ignazio Piras (Direttore del Distretto Socio-Sanitario del Marghine), per chiedere la nomina di un nuovo medico di base per sostituire il Dott. Bachisio Angelo Morittu, in pensione dall’ultimo giorno del 2019.

Richiesta esaudita: infatti, a partire da domani 8 gennaio entrerà in servizio, nell’ambulatorio comunale, il dottor Michele Usai. Questi gli orari: lunedì dalle 12.00 alle 14.00, martedì dalle 17.30 alle 19.30, mercoledì: dalle 16.00 alle 18.00, giovedì dalle 10.30 alle 12:30 e venerdì dalle 16:00 alle ore 18:00.

Ora l’attesa è tutta per il sopralluogo sullo stato proprio dell'ambulatorio comunale. La speranza del primo cittadino e della sua Amministrazione è quella di avere un altro stabile da adibire in via esclusiva a sede del medico di medicina generale.