"Sto pensando di portare i rifiuti abbandonati nella piazza principale del paese".

È questo il commento ironico, ma intriso di rabbia, del Sindaco di Silanus, Gian Pietro Arca, dopo l'ennesimo caso di abbandono indiscriminato dei rifiuti nel territorio comunale.

"Siamo stanchi - queste le sue parole - di impiegare buona parte delle nostre forze e risorse per combattere contro il fenomeno l'abbandono indiscriminato di rifiuti".

"Vivere in un paese pulito e ordinato - ha aggiunto - dove i cittadini collaborano per mantenerlo tale, è motivo di vanto per tutti".

"Se non iniziamo a convicerci del fatto - ha concluso Arca - che l'ambiente è una risorsa che più di tutte le altre deve essere preservata al meglio, vuol dire che non vogliamo bene a noi stessi e alle generazioni future".