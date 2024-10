L’autorevole guida Vinibuoni d’Italia ha assegnato alla Cantina Siddùra di Luogosanto il riconoscimento “Azienda ecofriendly 2017”.

Si tratta di un diploma che viene attribuito alle Cantine italiane che si sono distinte per aver applicato, nel 2016, una filosofia aziendale basata sul rispetto dell’ambiente e vi partecipano tutte le migliori realtà vitivinicole del Belpaese. Per questo motivo il certificato Ecofriendly è molto ambito. L’iniziativa è stata ideata da Vinibuoni d’Italia in collaborazione con il Touring club italiano e con Verallia.

Fin dalla sua fondazione, Siddùra ha lavorato seguendo una strategia produttiva ben precisa: “Abbiamo sempre messo il territorio al primo posto – spiega Luca Vitaletti, agronomo di Siddùra – e quindi abbiamo ottimizzato quello che ci dà la natura, senza forzarne le specifiche capacità produttive. In questo modo abbiamo evitato di danneggiare l’ambiente. Proprio nel 2016 abbiamo compiuto un passo importante in tal senso, diventando un’azienda agronomica integrata: questo comporta il rispetto di un disciplinare (stilato ogni anno dalla Regione Sardegna) che regolamenta le attività da svolgere in campo, dalle tipologie delle lavorazioni all’impiego di determinati prodotti”.

In particolare, negli anni Siddùra ha scelto di eliminare gli sprechi di acqua grazie all’innovativo sistema tecnologico denominato “Piante che parlano”, di utilizzare concimi di origine biologica e di favorire l’inerbimento dei vigneti.

“Siamo felici di aver ottenuto questo riscontro da parte degli ideatori del diploma Ecofriendly. Le nostre scelte ideologiche, etiche e agronomiche sono state evidentemente apprezzate”, conclude Luca Vitaletti.