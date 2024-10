I carabinieri della Stazione di Lunamatrona, in collaborazione con i colleghi di Villamar, hanno arrestato F.G. 54enne, odontotecnico originario di Cagliari ma residente a Siddi, in Marmilla, con l’accusa di detenzione di droga.

In particolare, come riferito dai Carabinieri, l’uomo è stato fermato dai militari, già sulle sue tracce, nel centro del paese per un controllo. Il 54enne sarebbe stato trovato con della marijuana, ragion per cui gli investigatori hanno deciso di allargare la perquisizione anche nella casa dell’odontotecnico.

Nel giardino, i carabinieri avrebbero trovato uno strano pozzetto con all’interno un barattolo di vetro, ermeticamente sigillato, contenente: 15 dosi di eroina, circa 70 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e circa centocinquanta euro in banconote, che hanno presumere ai militari che il 54enne, insospettabile, attualmente senza lavoro, fosse un riferimento per gli assuntori della zona. Con l’arresto per detenzione di droga.

L’uomo si trova ora ai domiciliari.