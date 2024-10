Controlli serrati della Polizia di Stato negli ultimi due fine settimana a Nuoro per i servizi di prevenzione dell’abuso di alcolici, sostanze stupefacenti e delle cosiddette stragi del sabato sera.

Durante le fasi dell’identificazione, 18 conducenti, che mostravano inequivocabilmente i sintomi dello stato di ebbrezza, sono stati sottoposti da personale della Sezione Polizia Stradale di Nuoro e Distaccamenti della Provincia a prova etilometrica. Gli operatori hanno proceduto anche al sequestro amministrativo di tre veicoli ai fini della confisca.

In quattro casi, i poliziotti hanno rilevato un tasso alcolemico superiore a 1.50 g/l e in uno, addirittura, un tasso pari a 2,35 g/l. In totale sono state sette le pattuglie e 18 poliziotti impiegati nelle operazioni, supportati da un camper specializzato gestito da un medico e personale sanitario della Polizia di Stato che, nell’occasione, ha effettuato cinque screening per l’utilizzo degli stupefacenti. Uno di questi ha dato esito positivo.

In un altro caso, invece, un automobilista si è rifiutato di sottoporsi al controllo incorrendo nella sospensione della patente e alla confisca del veicolo.