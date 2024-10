Importanti novità per quanto riguarda la sicurezza sulle strade. L’Anas, in queste ore, sta installando nelle proprie strade gli attenuatori d’urto, guardrail telescopici dotati di ammortizzatori che deformandosi riescono a frenare un veicolo anche a 110 km orari salvando così la vita agli occupanti. Gli antiurto evitano che, a seguito di un impatto, la cuspide del guardrail penetri all’interno dell’abitacolo del mezzo causando lesioni agli occupandoli o uccidendo. Si pensi che la cuspide di un guardrail può essere letale in un incidente già a 50 km orari.

L’Anas ha cominciato a montare il primo lotto di 49 attenuatori lungo la 131, nel tratto da Cagliari a Marrubiu. Si aggiungono a quelli già montati nel terzo lotto della nuova strada statale 729 Sassari-Olbia.

“E’ stato accolto il nostro suggerimento – così Michele Vacca, referente per la Sardegna dell’associazione motociclisti incolumi (Ami) – E’ opportuno installare degli assorbitori che arrivino sino a terra, senza pertanto lasciare paletti scoperti e che siano chiusi sopra in modo che siano sicuri anche per i motociclisti”.