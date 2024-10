Continuano i controlli da parte dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro.

In particolare, nella giornata di ieri a Bari Sardo i militari hanno denunciato un impresario edile per aver utilizzato delle andatoie, destinate al passaggio dei lavoratori e al trasporto di materiali, non conformi alla normativa vigente.

Per questo sono anche state elevate ammende per 548 euro.