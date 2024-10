Nella giornata di ieri a Villacidro, nel corso dei controlli ai cantieri edili programmati dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, i militari dell’Arma hanno riscontrato, nel corso delle ispezioni, diverse irregolarità.

Il personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro dell'Arma e funzionari civili del locale Ispettorato Territoriale del Lavoro, accompagnati da militari delle Stazioni di Montevecchio e Pabillonis, nello specifico, un 45enne residente a Cagliari è stato sanzionato, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo n.81 del 2008 (Testi Unico sulla Sicurezza), poiché le pericolose modifiche apportate al ponteggio in uso nel cantiere non erano state documentate nel piano non esibito agli ispettori (POS – Piano Operativo di Sicurezza).

Il legale rappresentante di un'altra ditta, un 53enne residente a Villacidro, è stato sanzionato anch’egli al termine di un’altra verifica, sempre per la stessa normativa, in questo caso per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale previsti per i lavori in quota.

L'autorità giudiziaria cagliaritana è stata informata dagli organi operanti.