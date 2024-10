Il Compartimento della Polizia Ferroviaria per la Sardegna ha profuso sinergico impulso all’operazione “Christmas Clean Stations”, volta a intensificare i controlli negli scali e sulle tratte ferroviarie per assicurare la serenità e la sicurezza negli spostamenti dei viaggiatori, in vista delle festività natalizie.

Sono state elevate 10 sanzioni amministrative per violazione del Regolamento ferroviario: complessivamente sono state identificate 70 persone e sono stati controllati 18 bagagli. L’incisività e il rafforzamento della vigilanza negli ambiti territoriali di competenza, l’incremento delle pattuglie e la grande professionalità degli operatori, sono la formula ormai consolidata del Compartimento della Polizia Ferroviaria per la Sardegna per garantire la sicurezza e trasmettere l’alto valore istituzionale della Specialità nella percezione comune. La Polizia Ferroviaria della Provincia di Cagliari, ha impiegato 13 operatori che hanno presidiato 16 scali ferroviari.

Particolare attenzione è stata dedicata ai servizi di prevenzione per il contrasto dei reati predatori, incrementando l’impiego di personale di scorta ai convogli, sensibilizzando i viaggiatori al rispetto delle norme che regolano la fruizione dei servizi ferroviari e vigilando sulla loro incolumità.

Con grande impegno e professionalità, gli operatori hanno garantito informazione e assistenza ai passeggeri: l’attività operativa, è stata incentrata soprattutto sulla prevenzione dei comportamenti antigiuridici e incivili, il controllo dei bagagli e la vigilanza nelle aree di transito dei viaggiatori, concretizzando nell’espletamento del servizio le attribuzioni proprie della Specialità.

Non di secondaria importanza è stato il supporto delle nuove dotazioni tecnologiche: l’utilizzo degli smartphone di ultima generazione ha permesso l’identificazione immediata dei soggetti controllati tramite lettura ottica del documento di identità e garantendo agli stessi operatori alti livelli di sicurezza mediante la geolocalizzazione della pattuglia e la remotizzazione delle immagini della stazione, recepite dalla Centrale Operativa Compartimentale in tempo reale.