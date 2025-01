Un individuo di 36 anni proveniente dal Nord Africa, precedentemente indicato dai servizi segreti come un combattente in una zona di guerra, è stato rimpatriato per ragioni legate alla sicurezza nazionale.

L'uomo, che era arrivato illegalmente sulle coste della Sardegna nel 2022 e aveva richiesto asilo politico, ha visto respinta la sua richiesta dalla Commissione territoriale di Cagliari per "manifesta infondatezza", decisione successivamente confermata anche in sede giudiziaria, come comunicato dal Ministero dell'Interno.

Dopo aver cercato di sfuggire alle autorità, è stato catturato dalla Polizia a Torino. Espulso per decreto del prefetto di Torino, è stato temporaneamente detenuto al Cpr di via Corelli a Milano prima di essere rimpatriato con un volo charter partito dall'aeroporto di Palermo.

Dal mese di ottobre 2022 a oggi, sono state eseguite 182 misure di espulsione o allontanamento per motivi di sicurezza nazionale, di cui 21 emanate direttamente dal ministro dell'Interno.