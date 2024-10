Nei giorni scorsi, il Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Nuoro ha coordinato una serie di servizi per la verifica della sicurezza nei cantieri edili e la presenza di eventuali lavoratori “in nero”. In particolare, gli ispettori hanno verificato cantieri e imprese che si occupano di ristrutturazioni di abitazioni estive, nonché manutenzioni di giardini.

I controlli si sono concentrati nella zona di San Teodoro, in particolare nella località di Capo Coda Cavallo.

Nel corso dell’ispezione, in un cantiere edile e un’impresa individuale sono stati individuati dei lavoratori irregolari.

Le due imprese sono state quindi sanzionate amministrativamente per complessivi 4mila euro.

“I controlli - fa sapere la Polizia - saranno intensificati durante il periodo invernale in tutta la giurisdizione della compagnia di Siniscola, in quanto la materia della sicurezza sul lavoro, forse anche perché non si conoscono le gravi conseguenze penali ed amministrative, non sempre viene trattata nel modo opportuno”.