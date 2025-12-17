È stato prorogato sino al 30 luglio 2026 lo stato di emergenza in relazione al rischio derivante dalla situazione di deficit idrico nel territorio regionale. Lo ha deciso la Giunta regionale.

Lo stato di emergenza era stato dichiarato il 30 luglio 2024 sino al 31 dicembre dello stesso anno, e visto il permanere dello stato di criticità era stato prorogato sino al 30 giugno 2025 e successivamente fino al 31 dicembre 2025.

Nella seduta di oggi la giunta, nel rilevare che "ricorrono ancora i presupposti di criticità previsti dalla legge regionale 17 gennaio 1989", ha deciso di prorogare ulteriormente lo stato di emergenza.