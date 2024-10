I parlamentari sardi hanno promesso interlocuzione con la Regione Sardegna per la modifica delle linee guida regionali. E’ ciò che emerso dall’incontro che si è tenuto in piazza Montecitorio dove alla riunione convocata dalla direzione nazionale Sib-Confcommercio, ha partecipato anche una delegazione di dieci rappresentati sardi.

“Sono intervenuti in totale almeno una quarantina di parlamentari, fra cui molti sardi da noi sollecitati, con i quali abbiamo avuto una fattiva interlocuzione sia sulle questioni nazionali che regionali”, ha detto il presidente Sib-Confcommercio Sardegna Claudio Del Giudice, “mancano pochi mesi, poi si andrà a votare, i parlamentari sardi ci hanno promesso un’interlocuzione per l’adeguamento delle linee guida regionali affinché possano soddisfare le esigenze di tutti i territori e vengano migliorate per il completamento dei servizi necessari all’allungamento della stagione turistica”.

I rappresentanti Sib di tutta Italia si sono incontrati in piazza Montecitorio per incontrare i parlamentari, per la Sardegna si è presentato Eugenio Zoffili, coordinatore della Lega in Sardegna, Dario Giagoni, vice coordinatore della Lega in Sardegna, Guido De Martini deputato della Lega, i deputati del Movimento Cinque Stelle Nardo Marino e Andrea Vallascas, e il deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci.

La riunione si è svolta nella sede di Confcommercio di piazza Belli per concordare le iniziative sindacali più opportune da mettere in campo per sollecitare le istituzioni.

Secondo il sindacato italiano balneari, la politica non si è ancora impegnata abbastanza per difendere la balneazione italiana. Al centro dell’incontro il problema legato alla durata delle concessioni demaniali vigenti come misura di salvaguardia nell’iter dell’applicazione al settore della direttiva Bolkestein, infatti le imprese danneggiate o distrutte dal maltempo o dall’erosione che rischiano di non aprire la prossima stagione, sono circa 3mila.

“Noi abbiamo supportato le istanze nazionali”, ha spiegato il presidente Sib - Confcommercio Claudio Del Giudice , “ma è stato importante incontrare i nostri parlamentari sardi, è necessario adeguare le nostre linee guida per renderle più vicine ai territori, sempre nel rispetto dell’ecosostenibilità”.