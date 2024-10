Intorno alle 19 di oggi, sabato 25 luglio, un giovane di Villaurbana, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto, un’Alfa Romeo: è uscito di strada e si è ribaltato più volte.

L’incidente è avvenuto sulla strada che collega Siamanna a Villurbana.

Il ragazzo è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco di Oristano giunti sul posto.

Preso in curo dal personale medico del 118, è stato trasportato, in codice rosso, all’ospedale di Cagliari con l’elisoccorso.