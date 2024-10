Due uomini sono rimasti feriti a Siamaggiore, in località Pardu Nou, mentre potavano un pino in un giardino. Un ramo spezzatosi è caduto sul cestello, che si è ribaltato, facendo precipitare i due malcapitati che si trovavano in cima al braccio meccanico di una gru da un'altezza di circa 7 metri.

Si tratta del proprietario della casa e del proprietario della ditta che si occupa della manutenzione del verde. Sono caduti sopra una catasta di legna e hanno riportato numerosi traumi e ferite.

Sul posto sono intervenuti soccorritori del 118, carabinieri e vigili del fuoco. A riportare le ferite più gravi sarebbe il proprietario del terreno, trasferito al Brotzu in elisoccorso. L'altro, l'operaio, è stato trasferito con l'ambulanza medicalizzata in codice rosso a Oristano.