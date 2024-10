Non hanno dato alcun risultato, fino a questo momento, le ricerche di Alessio Atzori, il dj cagliaritano di 42 anni scomparso nel mare di Tresnuraghes sabato scorso. Le ricerche, riprese all'alba, sono andate avanti per tutta la giornata con un imponente schieramento di mezzi e di uomini.

Particolarmente impegnati i sommozzatori della Guardia Costiera che hanno perlustrato a fondo il tratto di costa di Punta Foghe dove Atzori è scomparso sabato sera.

Le ricerche, compiute anche con l'impiego di elicotteri, hanno interessato comunque un vasto tratto di mare e di costa. Secondo gli accertamenti condotti dalla Guardia Costiera di Bosa, l'uomo si era gettato in mare nonostante l'ora tarda (erano già le 21) e il mare mosso per soccorrere una ragazza straniera che era stata trascinata in acqua da una ondata più forte delle altre.

La giovane poi era riuscita a tornare a terra con i propri mezzi ed è stata proprio lei la prima a dare l'allarme quando si è resa conto che il suo amico era scomparso in mare.