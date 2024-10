Tragedia sfiorata nella tarda serata di ieri, nei pressi del Bastione di Saint Remy, lato “Caffè degli Spiriti”: un minorenne (appena 17 anni), nel tentativo di scattare qualche foto panoramica mozzafiato, si è sporto troppo dalla ringhiera lato ascensori ed è precipitato giù dal Bastione.

Con lui una ragazzina, sotto shock: sul posto sono immediatamente intervenuti, (con gli equipaggi delle Volanti della Polizia), i soccorritori del 118, che hanno trasportato il ragazzo al Brotzu in gravi condizioni. Secondo i medici, non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.