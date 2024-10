Stamattina a Villacidro, a conclusione di un'attività di indagine scaturita dalla denuncia querela presentata da una 29enne studentessa del luogo, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per truffa aggravata in concorso un 39enne e una 21enne di Taranto, entrambi conosciuti alle forze dell'ordine per vicende pregresse non propriamente nobilitanti.

I due, mediante il loro account Facebook, avevano postato annunci di vendita a prezzi particolarmente vantaggiosi di merce varia per la casa e la cura della persona, inducendo la denunciante ad acquistarne in quantità e ad effettuare una ricarica Postepay del valore di 350 euro a vantaggio degli stessi.

Naturalmente la merce non è mai stata spedita, per cui, una volta resasi conto di essere caduta in un tranello, la ragazza si è recata dai carabinieri per chiedere giustizia. Tra l'altro l'account Facebook è proprio quello delle persone che hanno compiuto la truffa e non è stato affatto difficile per i militari, con la collaborazione dei colleghi di Taranto, venire a capo dell’episodio e ricostruire la vicenda.