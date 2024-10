La carovana "fuori corsa" del Giro d'Italia, con le auto di servizio e gran parte dei giornalisti che percorrevano la strada alternativa al tracciato Olbia-Tortolì sul quale stanno correndo i ciclisti, nella tarda mattinata ha dovuto effettuare una deviazione sulla Nuoro-Lanusei, al bivio per Talana, a causa di un incidente stradale.

Il carrello di un'auto che trasportava alcune moto di turisti tedeschi si è sganciato e ha coinvolto un'altra vettura a bordo della quale si trovava una persona che è rimasta ferita.

Sul posto, sulla statale 389 in località Pira Onni, dopo la galleria nel passo Correboi, i vigili del fuoco e i medici del 118 che hanno trasportato il ferito in ospedale. Sul luogo anche carabinieri e Polstrada per i rilievi e per la riapertura a breve della tratto bloccato.