Si è sentita male ed è andata al pronto soccorso, dopo le prime cure è stata dimessa, ma le sue condizioni sono peggiorate ed è morta.

E' accaduto ieri in Sardegna. I famigliari di una donna di 55 anni, di Villaputzu hanno presentato una formale denuncia e i carabinieri, su ordine della Procura della Repubblica, hanno già acquisito le cartelle cliniche. La tragedia è avvenuta ieri all'ospedale San Marcellino di Muravera. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la donna si è sentita male nella notte e intorno alle 4 è entrata al pronto soccorso.

Alle 8, secondo quanto denunciato dai famigliari, è stata dimessa, ma una volta arrivata a casa ha continuato a star male. Le sue condizioni sono andate via via peggiorando, tanto che alle 16 i famigliari l'hanno nuovamente trasportata in ospedale, ma poco dopo il cuore della 55enne ha smesso di battere.

Nei prossimi giorni la Procura potrebbe disporre l'autopsia.