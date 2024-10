Si è sentito male durante un normale controllo a un posto di blocco e nonostante i carabinieri abbiano cercato di rianimarlo, il suo cuore ha smesso di battere.

Un medico di 64 anni è morto questa mattina a Cagliari. Il fatto è avvenuto in via Campania.

L'uomo si trovava in auto ed è stato fermato per un normale controllo stradale dai militari del Radiomobile mentre si recava a lavoro. Mentre esibiva i documenti di guida si è sentito male, una fitta al petto. I carabinieri lo hanno subito soccorso, sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, ma nonostante l'intervento tempestivo dei medici per l'uomo, che già in passato aveva avuto problemi cardiaci, non c'è stato nulla da fare.