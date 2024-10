Incidente mortale sulla 125, l’Orientale Sarda, all’altezza di Girasole. Intorno alle 16.30 un motociclista tedesco in vacanza in Sardegna, per cause ancora in fase di accertamento, si è contrato con un'auto.

L' uomo è rimasto gravemente ferito, poi è deceduto tra le braccia dei soccorritori del 118 che hanno tentato invano di rianimarlo. Sul posto per i rilievi sono arrivati i Carabinieri, ora al lavoro per accertare le responsabilità di quanto accaduto.