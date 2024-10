Giovedì scorso, 13 ottobre, dopo 81 giorni di incubazione, il personale dell’Area marina protetta Capo Carbonara ha proceduto all’apertura in urgenza del nido di caretta caretta di Piscina Rei, nel comune di Muravera, per via della violenta mareggiata che minacciava il sito di nidificazione.

Il nido, sempre per le stesse motivazioni, era stato messo in sicurezza il 16 settembre mediante la traslocazione delle uova a 24 metri di distanza dal punto di ritrovamento.

Il sito già da 2 giorni presentava i segni caratteristici che anticipano la schiusa. All’apertura sono stati liberati 27 piccoli pronti per l’emersione, rilasciati qualche ora più tardi in una spiaggia più riparata, e 4 in fase di schiusa. Questi ultimi sono stati rilasciati nella mattina di giovedì scorso a largo della costa dagli operatori dell’AMP Capo Carbonara scortati dal personale della Capitaneria di Porto, seziomare di Villasimius. Sono ancora 30 le uova in incubazione che potrebbero dare vita ad altri piccoli.

Le operazioni di apertura del nido sono state coordinate dall'Assessorato Difesa Ambiente della RAS nell'ambito della Rete Regionale della conservazione della fauna marina e svolte dagli operatori dell'AMP Capo Carbonara, del Centro recupero Laguna di Nora e del Centro Recupero del Sinis -AMP Penisola Sinis Isola di Mal di Ventre.