Incidente stradale nella notte alle porte di Orani dove sono rimasti convolti due giovani che viaggiavano su un’Opel Corsa.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Nuoro e il personale del 118.

L’auto, guida un ventenne di Orani, è uscita di strada e si è schiantata violentemente contro un albero.

I due giovani sono rimasti feriti e dunque trasportati all’ospedale San Francesco di Nuoro.

Si tratta dell’ennesimo incidente stradale che ha visto impegnati i Vigili del fuoco di Nuoro. Nello specifico, nel 2016 gli uomini del 115 sono intervenuti per 591 volte per azioni di soccorso e messa in sicurezza a seguito di sinistri.