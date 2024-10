Uno scooter rubato con a bordo due minori si è schiantato ieri notte in via Schiavazzi, nel quartiere Sant’Elia, contro una Renault Clio condotta da un 33enne che stava svoltando e non si è accorto dell'arrivo del ciclomotore.

L'impatto è stato violentissimo.

I due ragazzi di 15 e 14 sono rimasti feriti. Il più grande è in coma farmacologico all’ospedale Brotzu di Cagliari, la prognosi è riservata.