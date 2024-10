Per tutta la notte i medici hanno tentato di salvargli la vita: è stato inutile. Un vigile del fuoco di 55 anni, Luigi Efisio Lallai, è morto a causa delle ferite riportate nell'incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la strada provinciale 26 a Silius.

La vittima viaggiava in sella a una Aprilia Pegaso 650 quando, all'altezza del chilometro 4,700, per cause ancora da chiarire ha perso il controllo della moto. Dopo aver sbandato è andato a schiantarsi contro una roccia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, un'ambulanza del 118 e l'Elisoccorso che ha trasportato Lallai in ospedale in codice rosso. Durante la notte l'uomo ha perso la vita.