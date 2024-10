Incidente stradale sulla ss 131 dcn, al Km 119, direzione Olbia. Questo pomeriggio, intorno alle 15,30, una Toyota con a bordo un uomo residente a San Teodoro si è ribaltata, dopo essersi schiantata a un guardrail.

Fortunatamente il conducente non avrebbe riportato gravi conseguenze. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto oltre alla squadra dei Vigili del fuoco di Siniscola, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’autovettura, sono intervenuti anche i Carabinieri, la Polizia di Stato, il servizio sanitario 118 e l’Anas.