A seguito di indagini della Sezione Infortunistica della Polizia Locale di Cagliari, è stato individuato il presunto conducente del veicolo che, nella notte tra l'11 e il 12 febbraio, ha danneggiato tre autovetture in sosta in via Medaglie D'oro.

L'uomo, un 21 enne nato e residente a Carbonia, subito dopo aver causato il sinistro, si sarebbe adoperato per far recuperare da un carroattrezzi del soccorso stradale il proprio veicolo gravemente danneggiato per poi dileguarsi nel tentativo di sottrarsi alle proprie responsabilità.

Convocato presso il Comando della Polizia locale di Cagliari, l'uomo avrebbe ammesso le proprie responsabilità.