Paura nel pomeriggio di ieri in via Nuoro a Oliena. Una auto con a bordo due persone, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro la colonnina di carburante di un distributore stradale e si è ribaltata.

Fortunatamente i due occupanti sono rimasti illesi.

Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro che ha provveduto a mettere in sicurezza la vettura e gli impianti del distributore. Ulteriori accertamenti sono stati eseguiti dai Carabinieri della locale stazione.