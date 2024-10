Intorno alle 14:30 una Renault Modus condotta da una donna residente a Olbia, per cause in n corso di accertamento, ha sbandato ed è finita rovinosamente contro il guard rail.

L'incidente è avvenuto sulla Strada Statale 131 Dcn, al chilometro 123. 

Fortunatamente, nonostante la drammatica scena apparsa ai soccorritori, la conducente non ha riportato gravi conseguenze dall'impatto, restando pressoché indenne.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Siniscola che ha provveduto a mettere in sicurezza l'autovettura coinvolta dal sinistro.

I rilievi di Legge sono stati eseguiti dalla Polizia di stato .