Nella nottata odierna, a Monserrato, i militari della locale stazione hanno tratto in arresto, per maltrattamenti in famiglia, Ignazio Espis, 30enne, disoccupato del posto, con precedenti di polizia. L’uomo, al fine di estorcere del denaro ai genitori conviventi, li aggrediva ripetutamente, prima di essere immobilizzato e tratto in arresto dai militari operanti, prontamente intervenuti.

Il 30enne ha dato in escandescenza, attualmente è piantonato dai militari presso il pronto soccorso del Santissima Trinità di Cagliari, in attesa di essere accompagnato presso la camera di sicurezza della Compagnia di Quartu Sant'Elena. L'udienza di convalida è stata fissata per la mattinata di domani 11 giugno dall'Autorità Giudiziaria, informata dalla Stazione di Monserrato che ha proceduto.