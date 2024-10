Nicola Cancedda, noto cabarettista sardo, è pronto a conquistarci nuovamente con il suo ultimo capolavoro letterario: "Si Sardi chi può". In questo libro, Cancedda ci conduce in un viaggio esilarante attraverso la Sardegna, svelandoci i luoghi, i personaggi e i numerosi motivi per cui essere orgogliosi di questa magnifica isola.

"Si Sardi chi può" è più di un semplice libro comico; è un affresco vivace e affettuoso della Sardegna, narrato attraverso le interazioni tra un figlio curioso e un padre pasticcione con un bagaglio di nozioni storiche. Con il suo stile unico, Cancedda racconta gli avvenimenti storici dell'isola, mescolando humor, rispetto e, talvolta, una visione romantica dei personaggi e dei fatti.

Questa pubblicazione non mira a insegnare in modo convenzionale, ma a suscitare interesse e curiosità verso i fatti storici, i personaggi illustri e, soprattutto, i monumenti e le meraviglie archeologiche dell'isola. Tra le pagine di "Si Sardi chi può", i lettori scopriranno luoghi nuovi da visitare e sorprendenti meraviglie archeologiche nella terra dei quattro mori.

Il libro, pubblicato dall'associazione culturale Ispidientos, sarà presentato ufficialmente il 2 febbraio 2024 alle ore 18 presso il Centro Socio Culturale "Agostino Garau" di Villaurbana. La presentazione sarà un evento imperdibile per gli amanti della cultura sarda, dell'umorismo intelligente e per chiunque sia affascinato dalla storia e dalle tradizioni dell'isola.

"Vi aspettiamo numerosi per immergerci insieme nelle pagine divertenti e ricche di cultura di "Si Sardi chi può", e per celebrare insieme a Nicola Cancedda l'orgoglio e le bellezze della Sardegna", scrive il presidente dell'associazione, Mariano Lo Piccolo.

Per maggiori informazioni: www.ispidientos.com