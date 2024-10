In Sardegna

Il "Miracolo di Natale" compie 20 anni. Lunedì 19 dicembre, in contemporanea con la tradizionale scalinata di Bonaria a Cagliari, il Miracolo di Natale va in scena anche a Sassari nella scalinata di Piazza d'Italia, a Porto Torres nella passeggiata coperta presso la Torre Aragonese, a Iglesias nella scalinata del Castello Salvaterra, a Bosa nella scalinata dei Cappuccini in Corso Garibaldi e a Guasila nel santuario dell'Assunta.