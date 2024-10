Una giornata di festa, agonismo, colori e divertimento. Pattada, oggi, si appresta a vivere una delle giornate più intense della stagione estiva con l'VIII edizione del Palio degli Asinelli organizzato dall'Associazione Ippica Pattadese, che con dedizione lavora tutto l'anno per tenere viva l'attenzione e l'interesse del pubblico locale per le manifestazioni equestri.

Dopo il grande successo degli anni passati, così, si ripropone un evento diventato ormai un cult e capace di far scendere in piazza centinaia di persone in un goliardico e frizzante carosello di brindisi, incitamenti e sfottò che per tutta la giornata renderanno caldo l'ambiente.

Il pavè di via Roma sarà teatro delle batterie di qualificazione e della finalissima che all'arrivo in Piazza Italia decreterà il vincitore dell'edizione 2016 del Palio de sos ighinados.

I colori dei rioni di Sa Uca 'e Aidu (verde scuro), Riu Toltu (azzurro), Su Eladolzu (grigio), Istrìa (viola), Carrucalza (rosso), Binza 'e Cheja (celeste), Sa Raga (arancione), Fronte 'e Concas (verde chiaro), Pedra 'e Mola (giallo) e Antina (nero) saranno difesi da altrettante accoppiate somarello-fantino e l'agonismo della giornata si scioglierà alla sera nei coinvolgenti balli e canti in piazza che andranno avanti fino a tarda notte.