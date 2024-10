Incidente stradale sulla Strada statale 125, in località "Sas Linnas Siccas", nei pressi di Cala Liberotto.

Intorno alle 3, per cause in corso di accertamento, un’auto condotta da una donna ungherese si è ribaltata più volte sulla carreggiata per poi finire in cunetta.

Sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Siniscola che ha provveduto alla messa in sicurezza del mezzo. Presenti sul luogo dell’incidente anche il personale del 118 che ha prestando le prime cure alla ragazza rimasta coinvolta e i Carabinieri di Siniscola che hanno eseguito i rilievi.